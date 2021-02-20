Критики экономического взаимодействия Москвы и Минска не учитывают аспект промышленной кооперации: по обе стороны в рамках одного рынка работают миллионы человек в машиностроении, которое очень легко потерять, но крайне сложно воссоздать. Об этом рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру

Иван Лизан: Минск до сих пор не привык, что Москва научилась считать деньги © Facebook, Иван Лизан

Эксперт подчеркнул, что потеря белорусских предприятий была бы для России очень сильным ударом в наше время, а лет 6-7 назад — катастрофой, поскольку одновременно импортозаместить и украинскую, и белорусскую продукцию было бы невозможно.

«Но время идёт: в России после 2014 года стало меньше денег, началось импортозамещение, государство стало активнее поддерживать национальный капитал, который, в свою очередь, согласен импортозамещать что угодно в случае, если ему оказывается соответствующая господдержка. И вместо того чтобы внимательно изучать происходящие в России процессы, многие мои белорусские коллеги по аналитическому цеху стали генерировать разнообразные теории заговоров о том, как "Газпром" и "Роснефть" захватили контроль над Россией и пытаются удавить Белоруссию», — отметил Лизан.

Реальность куда сложнее и интереснее, чем конспирология, просто российская бюрократия отказывается от неолиберализма и берёт на вооружение практики неомеркантилизма, которому свойственен протекционизм, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.