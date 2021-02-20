Попытки Белоруссии в рамках формулы по диверсификации экспорта «30:30:30» отвязаться от российского рынка оборачиваются убытками, ярким примером которых является поиск «альтернативной» нефти. Об этом рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру

Иван Лизан: Минск до сих пор не привык, что Москва научилась считать деньги © Facebook, Иван Лизан

«Но вместо того чтобы договориться и углубить интеграцию, Минск сам для себя вводит фактически налог на диверсификацию, переплачивая за танкерную нефть, пытаясь что-то доказать то ли себе, то ли Москве», — указал Лизан.

Никто не может запретить властям суверенной и независимой страны переплачивать, но к экономике такие решения не имеют никакого отношения, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.