По его словам, Белоруссия из-за нежелания углублять интеграцию с Россией теряет привилегированное положение страны-переработчика нефти (им она пользовалась из-за ранее проведенного в РФ налогового манёвра, текущий манёвр не первый и не последний), что оборачивается выпадающими доходами.
«Но вместо того чтобы договориться и углубить интеграцию, Минск сам для себя вводит фактически налог на диверсификацию, переплачивая за танкерную нефть, пытаясь что-то доказать то ли себе, то ли Москве», — указал Лизан.
Никто не может запретить властям суверенной и независимой страны переплачивать, но к экономике такие решения не имеют никакого отношения, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.