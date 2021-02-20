Минск хочет получать дешёвые энергоносители и продолжать проводить многовекторную политику, Москва видит в таком подходе для себя только политические риски и экономические убытки, пояснил эксперт.
«"Белтрансгаз" продали в 2011 году, затем на протяжении последующих лет 4 шли разговоры об углублении интеграции и создании общих предприятий: обсуждались конфигурации по «Интегралу» (производил микроэлектронику), союзные предприятия (СП) МАЗа и КамАЗа, но ни о чём не договорились», — напомнил Лизан.
Специалист добавил, что крайне льготные цены на углеводороды для Минска были увязаны с углублением интеграции ещё в начале прошлого десятилетия.
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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.