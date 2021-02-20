Энергетический союз России и Белоруссии с едиными ценами на нефть и газ не был создан по той же причине, по которой все попытки интегрировать белорусские и российские компании в 2013-2015 гг. потерпели фиаско. Об этом рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру

Иван Лизан: Минск до сих пор не привык, что Москва научилась считать деньги © Facebook, Иван Лизан

«"Белтрансгаз" продали в 2011 году, затем на протяжении последующих лет 4 шли разговоры об углублении интеграции и создании общих предприятий: обсуждались конфигурации по «Интегралу» (производил микроэлектронику), союзные предприятия (СП) МАЗа и КамАЗа, но ни о чём не договорились», — напомнил Лизан.

Специалист добавил, что крайне льготные цены на углеводороды для Минска были увязаны с углублением интеграции ещё в начале прошлого десятилетия.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.