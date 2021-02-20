События Евромайдана развивались по двум параллельным сценариям, которые не могли привести страну к Революции достоинства. Об этом эксперт по безопасности Сергей Шабовта сказал в интервью изданию Украина.ру

Евромайдан – священное событие. Теперь официально

«Проблема Украины состояла в том, что на момент начала событий Майдана несколько разных векторов боролись за власть… Не случайно многие эксперты говорили, что и Соединенные Штаты не сразу осознали эффективность и последствия того, что начало разворачиваться в Украине», — отметил Шабовта.

С одной стороны, по его словам, это была типичная цветная революция, что было видно на примере тогдашнего президента Виктора Януковича, который был «скован Западом по рукам и ногам обязательствами» и запретами на пролитие крови. А с другой стороны, на Майдане разворачивался параллельный сценарий толпы, жаждущей крови, погромов и штурма, отметил эксперт.

«А все, что произошло потом в результате захвата власти группой людей, которые ни морально, ни профессионально в значительной степени не соответствовали тем требованиям, которые могли бы Украину повернуть на какой-то европейский путь: расцвело казнокрадство, все ухудшилось, Украина просто превратилась в нищую страну с огромным количеством несчастных людей, которые ринулись мигрировать», — заявил специалист.

Сторонники евроинтеграции заняли майдан Незалежности 21 ноября 2013 года, после того как правительство заявило о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Затем майдан стал центром противостояния радикалов и силовиков. Новая киевская власть обвинила в смерти более ста человек во время беспорядков Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».

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