По его словам, вопросы безопасности и обороны на Украине десятилетиями носят имитационный характер.
«Разные составы разных советов при разных президентах всегда находились в абсолютной подчиненности воле того или иного президента — своих профессиональных, прагматичных решений никогда не рассматривали», — подчеркнул эксперт.
Так, он сослался на данные одного из европейских госфондов, согласно которым с июля 2020 года Украина занимает первое место по преступности среди 41 страны Западной Европы. Но эта информация ни разу не стала поводом для заседания СНБО, так как не несет в себе необходимой политической составляющей, отметил Шабовта.
По его словам, все это в значительной степени является результатом в том числе и внешнего управления, так как даже гарант Конституции абсолютно несамостоятелен в принятии решений.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.