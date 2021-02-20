Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины находится под контролем президента, поэтому вместо профильных вопросов занимается политикой. Об этом эксперт по безопасности Сергей Шабовта сказал в интервью изданию Украина.ру

Копатько: Донбассу сейчас нужна безопасность, а не идеология © скриншот видео Украина.ру

«Разные составы разных советов при разных президентах всегда находились в абсолютной подчиненности воле того или иного президента — своих профессиональных, прагматичных решений никогда не рассматривали», — подчеркнул эксперт.

Так, он сослался на данные одного из европейских госфондов, согласно которым с июля 2020 года Украина занимает первое место по преступности среди 41 страны Западной Европы. Но эта информация ни разу не стала поводом для заседания СНБО, так как не несет в себе необходимой политической составляющей, отметил Шабовта.

По его словам, все это в значительной степени является результатом в том числе и внешнего управления, так как даже гарант Конституции абсолютно несамостоятелен в принятии решений.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.