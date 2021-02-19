Карательные действия президента Украины Владимира Зеленского вызовут протест внутри общества и приведут к еще большему падению рейтинга. Об этом украинский политолог Алексей Якубин сказал в интервью изданию Украина.ру

Лесев рассказал, чем Зеленский поплатится за «юридический беспредел» © Facebook, Игорь Лесев Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

По словам Якубина, Зеленский пытается вернуть себе рейтинг, стараясь быть еще большим экс-президентом Петром Порошенко, чем сам Порошенко, но для избирателей бывшего гаранта нынешний глава государства все равно останется чужим.

«Я думаю, что после закрытия каналов и тарифных вопросов, две трети избирателей для Зеленского точно потеряны. А этими решениями он себя дополнительно делегетимирует. Мне кажется, это очень слабый ответ президента. Получается, он не может цивилизованно конкурировать с оппозицией», — отметил политолог.

Он также отметил, что таким образом Зеленский загоняет в себя ситуацию, когда в России с ним никто не будет разговаривать.

В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.