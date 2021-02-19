В пятницу, 19 февраля, Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.
«На фоне колоссального падения рейтинга Зеленского и его партии, а также на фоне тарифных протестов власть просто-напросто пытается ограничить работу самой популярной на данный момент оппозиционной партии в стране. Я вижу в этом такой политический момент», — сказал Якубин.
Он также не исключил, что власти предпринимают попытку подобраться к арестованным активам Медведчука, связанным с прокачкой дизельного топлива.
Ранее СНБО также поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод «Прикарпатзападтранс», который является частью нефтепродуктопровода «Самара — западное направление». Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины, а также для транзита топлива в Европу.
По данным украинских СМИ, владельцами продуктопровода являются белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер, последнего связывают с окружением Медведчука.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.