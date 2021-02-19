Санкции против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука и его телеканалов связаны с катастрофическим падением рейтинга президента Украины Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Об этом украинский политолог Алексей Якубин сказал в интервью изданию Украина.ру

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«На фоне колоссального падения рейтинга Зеленского и его партии, а также на фоне тарифных протестов власть просто-напросто пытается ограничить работу самой популярной на данный момент оппозиционной партии в стране. Я вижу в этом такой политический момент», — сказал Якубин.

Он также не исключил, что власти предпринимают попытку подобраться к арестованным активам Медведчука, связанным с прокачкой дизельного топлива.

Ранее СНБО также поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод «Прикарпатзападтранс», который является частью нефтепродуктопровода «Самара — западное направление». Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины, а также для транзита топлива в Европу.

По данным украинских СМИ, владельцами продуктопровода являются белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер, последнего связывают с окружением Медведчука.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.