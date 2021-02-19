Вводя санкции против граждан Украины путем подмены судебного решения указом главы государства, Офис президента страны Владимира Зеленского злоупотребляет законом. Об этом украинский политолог Алексей Якубин сказал в интервью изданию Украина.ру

Лесев рассказал, чем Зеленский поплатится за «юридический беспредел» © Facebook, Игорь Лесев Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

Якубин отметил, что санкции были введены по закону 2014 года, который не был рассчитан на украинских граждан, проживающих на Украине. По его словам, он касался иностранцев и лиц без гражданства, которых Киев не мог «достать» в отличие от украинских граждан, которых можно «достать» при помощи судебной системы.

«Это украинское ноу-хау… Сейчас происходит то, что юристы называют "злоупотреблением законом". Грубо говоря, предпринимается попытка посредством указа президента подменить судебное решение и работу правоохранительной системы. Это началось с Тараса Козака, ящик Пандоры был открыт, а теперь уже Медведчук и его жена Оксана Марченко попали под этот режим», — сказал политолог.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.