Команда президента Украины Владимира Зеленского нацелилась на досрочные выборы в Верховную Раду, поэтому ей нужно избавиться от политического оппонента в лице «Оппозиционной платформы - За жизнь». Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт рассказал, как санкции отразятся на рейтингах ОПЗЖ и Медведчука © РИА Новости Украина/Евгений Котенко Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

«Думаю, они будут вынуждены его партию запрещать, потому что без этого они не выбьют его из политического процесса. Они уже взяли курс на досрочные выборы, по крайней мере, парламентские. Для этого им надо выбить ОПЗЖ», — отметил Рудяков.

При этом он обратил внимание на то, что внутри самой «Оппоплатформы» тоже есть разные группы и блоки, которые периодически раскалываются. А чтобы оппозиция побеждала в таких странах, как Украина, она должна быть объединенной, иначе шансов нет, подчеркнул политолог. По его мнению, сейчас речь идет об уменьшении политического влияния Медведчука.

В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

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