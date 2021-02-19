Президент Украины Владимир Зеленский использует Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) страны для расправы над политическими оппонентами. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

Секретарь СНБО раскрыл подробности санкций против Медведчука © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

Рудяков напомнил, что это уже второе решение СНБО, которое предусматривает ограничительные и карательные меры против политических деятелей, их имущества и медийных ресурсов.

«Это давление на политических противников через механизмы, которые выходят за рамки действующего законодательства, в качестве наконечника которых используется Совет национально безопасности и обороны Украины, который по нашему законодательству является только консультативным органом при президенте, но сейчас он уже подменяет следственные и судебные органы… Это расправа над политическими оппонентами», — заявил эксперт.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.