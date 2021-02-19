В пятницу, 19 февраля, СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.
Рудяков напомнил, что это уже второе решение СНБО, которое предусматривает ограничительные и карательные меры против политических деятелей, их имущества и медийных ресурсов.
«Это давление на политических противников через механизмы, которые выходят за рамки действующего законодательства, в качестве наконечника которых используется Совет национально безопасности и обороны Украины, который по нашему законодательству является только консультативным органом при президенте, но сейчас он уже подменяет следственные и судебные органы… Это расправа над политическими оппонентами», — заявил эксперт.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.