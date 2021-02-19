Президент Украины Владимир Зеленский полностью воспроизвел линию своего предшественника Петра Порошенко и даже переплюнул его в плане юридического беспредела. Об этом киевский писатель Игорь Лесев сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский наносит удар по бизнес-потенциалу Медведчука — Золотарев © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

По словам Лесева, это и ряд последних событий свидетельствуют о том, что в поведении Зеленского произошел надлом и он выбрал линию Майдана.

«А вот что будет дальше — это самое интересное. Зеленский и его специфическое окружение не понимают главного. Он сегодня — это как Хрущев после Сталина… Закрывая источники инакомыслия, команда Зе не решает стратегической задачи — не выпускает пара общественной ненависти, которая сегодня зашкаливает. Поэтому взорваться может что угодно где угодно и даже по совершенно аполитичному событию», — заявил писатель.

В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

Во вторник, 16 февраля, блогеру, лидеру «Партии Шария» Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан. По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.