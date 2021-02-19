По его словам, вспышку коронавируса нового типа обнаружили в Медицинском университете Белостока на северо-востоке страны.
«Принимая во внимание эффективность кампаний вакцинации, а также наличие британских и южноафриканских мутаций, мы должны предпринять более строгие шаги, когда речь идет о соблюдении социальной дисциплины», — предостерег глава Минздрава.
В результате ранее проведённых южноафриканским университетом Витватерсранда и Оксфордским университетом исследований выяснилось, что препарат AstraZeneca обеспечивает лишь минимальную защиту от заболеваний, протекающих в лёгкой и умеренной формах, которые вызываются доминирующим в стране вариантом коронавируса 501Y.V2.
Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры о поставках дополнительных доз вакцины от COVID-19 с производителем Serum Institute of India.
По его словам, цель переговоров — достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 к уже законтрактованным 12 миллионам дозам.