В Польше выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Об этом 19 февраля сообщает издание Onet со ссылкой на министра здравоохранения Польши Адама Недзельского

По его словам, вспышку коронавируса нового типа обнаружили в Медицинском университете Белостока на северо-востоке страны.

«Принимая во внимание эффективность кампаний вакцинации, а также наличие британских и южноафриканских мутаций, мы должны предпринять более строгие шаги, когда речь идет о соблюдении социальной дисциплины», — предостерег глава Минздрава.

Степанов вылетел в Индию из-за вакцины от COVID-19 © скриншот с видео "DumskayaTV"

Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры о поставках дополнительных доз вакцины от COVID-19 с производителем Serum Institute of India.

По его словам, цель переговоров — достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 к уже законтрактованным 12 миллионам дозам.