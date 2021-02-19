Уборщица начала наводить порядок в студии во время эфира, а ведущие решили представить ее телезрителям. Курьез на днях произошел в эфире программы «Ранок» на телеканале «Суспильне»

Ведущие телеканала Виктор Дяченко и Ольга Топольницкая анонсировали выпуск новостей. В этот момент в студию вошла уборщица и стала мыть пол.

Хотя ведущие пояснили ей, что идет прямой эфир, она продолжила выполнять свои обязанности и протерла пол возле стола, за которым они сидят. Уборщица из Украины случайно создала в музее Праги произведение искусства © kp.ua

Затем Дяченко решил представить уборщицу зрителям и поблагодарить ее за работу.

«Мы хотели бы познакомить вас с человеком. Вы сегодня уже ее видели. Спонтанно в День спонтанного проявления доброты. Знакомьтесь, это хозяйка нашей студии Анна Григорьевна, которая создает здесь комфорт. Спасибо вам за это!» — сказал он.

Позднее Дяченко поделился этой историей в Facebook. В комментариях его подписчики отмечают, что их восхитила невозмутимость женщины и сама идея познакомить с ней зрителей.