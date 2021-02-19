Если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то во второй тур выходили бы Владимир Зеленский и Петр Порошенко с результатами соответственно 25,6% и 19,4%, говорится в результатах совместного исследования крупных украинских социологических центров СОЦИС и КМИС, проводившегося с 11 по 16 февраля

Крах рейтинга Зеленского: и всё-таки он есть © president.gov.ua

Напомним, в 2019 году на выборах главы государства Порошенко во втором туре набрал менее 25% голосов, Зеленский же победил результатом более 73%.

Если во второй тур выходят Порошенко и Юрий Бойко, то побеждает пятый президент Украины, который набирает 52,7% голосов против 47,3% у лидера ОПЗЖ.

Проигрывает Бойко во втором туре и Зеленскому, утверждают социологи. Причем в этой паре Бойко набирает 38,7%, что существенно меньше, чем против Порошенко. Зеленский же против Бойко наберет 61,3%.