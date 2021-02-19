В паре Зеленский-Порошенко второй тур должен выигрывать Зеленский с результатом 56,4%, однако результат Порошенко — 43,6% — показывает хорошую динамику и оставляет пространство для роста.
Напомним, в 2019 году на выборах главы государства Порошенко во втором туре набрал менее 25% голосов, Зеленский же победил результатом более 73%.
Если во второй тур выходят Порошенко и Юрий Бойко, то побеждает пятый президент Украины, который набирает 52,7% голосов против 47,3% у лидера ОПЗЖ.
Проигрывает Бойко во втором туре и Зеленскому, утверждают социологи. Причем в этой паре Бойко набирает 38,7%, что существенно меньше, чем против Порошенко. Зеленский же против Бойко наберет 61,3%.