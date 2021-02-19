Украинский пивоваренный завод выпустил пиво под названием «Московское». Этикетку напитка разместил офицер Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц) в Telegram 19 февраля

Штефан подчеркнул, что его больше всего возмутил флаг России на этикетке. Кроме того, ее украшает изображение Храма Василия Блаженного на Красной площади. При этом все данные на бутылке приведены на украинском языке.

«Тут дело не в названии пива "Московское", а больше в триколоре российских оккупантов и Кремля на этикетке. Тех, кто уже 7 лет пытается всеми силами уничтожить Украину. Без слов…» — написал он.

Согласно информации на этикетке, производит «Московское» пивзавод «Пинта» в городе Кременная Луганской области. Завод находится на территории, подконтрольной Украине. На Украине раскрыли «зраду» ёлочных игрушек © CC0, Pixabay

Среди продукции, которую он выпускает, пять видов светлого пива: «Ячменный колос», «Владимирское», «Жигулевское», «Московское», «Медовое» и два вида темного — «Дубовый гай» и «Золото скифов». Пиво продается в бутылках, бочках и на разлив.

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