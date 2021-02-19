В Москве изучат готовящийся к публикации в США доклад о новых ограничительных мерах в отношении газопровода «Северный поток — 2» и в зависимости от его содержания выработают соответствующую реакцию, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова приводит «Интерфакс» 19 февраля

По его словам, американские санкции — это просто очередное проявление неготовности Вашингтона мириться с тем, что не все хотят «плясать под американскую дудку».

«В зависимости от содержания (доклада. — Ред.) будем смотреть, какие возможные комментарии с нашей стороны, какие меры в порядке реакции, контрмеры. Посмотрим», — пояснил замминистра.

«Северный поток – 2»: шторм притормозил укладку труб, а Spiegel предрекает подорожание газа в случае отказа от проекта © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

В докладе будет перечислено некоторое количество российских компаний, которые, скорее всего, столкнутся с санкциями.

16 февраля у администрации президента США Джо Байдена истек крайний срок, чтобы огласить список компаний, которые, по ее мнению, нарушают законы США, направленные на остановку проекта «Северный поток — 2».

12 февраля строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за штормовой погоды.

В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.