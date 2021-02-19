По его словам, американские санкции — это просто очередное проявление неготовности Вашингтона мириться с тем, что не все хотят «плясать под американскую дудку».
«В зависимости от содержания (доклада. — Ред.) будем смотреть, какие возможные комментарии с нашей стороны, какие меры в порядке реакции, контрмеры. Посмотрим», — пояснил замминистра.
Ранее сообщалось, что доклад о новых санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2» будет представлен Конгрессу США 19 февраля.
В докладе будет перечислено некоторое количество российских компаний, которые, скорее всего, столкнутся с санкциями.
16 февраля у администрации президента США Джо Байдена истек крайний срок, чтобы огласить список компаний, которые, по ее мнению, нарушают законы США, направленные на остановку проекта «Северный поток — 2».
12 февраля строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за штормовой погоды.
В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.
С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.