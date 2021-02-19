«Опубликуйте, пожалуйста, анонимно. Данное событие происходит в магазине "Таврия-В" в "Афинах". Просто шок, куда смотрит администрация магазина. Бесчеловечность охраны. Вроде бы мужчина зашел со своим товаром в магазин без чека и не смог это доказать», — с такой просьбой к администрации Telegram-канала обратились очевидцы произошедшего.
На данный момент с их слов известно, что охранники завели мужчину во внутренний кабинет торгового центра, где неугодного макнули в зеленку.
«Умывайся, бл*дь! Давай, умывайся!» — на видео обращается к потерпевшему один из охранников и параллельно бьет его.
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В охранном агентстве инцидент пока не прокомментировали, а в администрации магазина заявили, что ЧП произошло давно, когда их сотрудников в данном ТЦ еще не было.