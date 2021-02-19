Россия и Белоруссия заключили соглашение об организации перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские морские порты. Об этом 19 февраля сообщают «Известия»

Отмечается, что соглашение было подписано в Москве. Подписи под документом поставили глава Министерства транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

Согласно договоренностям, в 2021-2023 годах белорусские компании выполнят перевалку более 9,8 млн т грузов (мазута, бензина, масла) в российских портах на Балтике. Затем соглашение может быть продлено. Литва стала транспортировать нефтепродукты на Украину в обход Белоруссии © РИА Новости, Юрий Сомов | Перейти в фотобанк

Как отметил Авраменко, уже планируется заключение контрактов с белорусскими экспортерами. По его словам, речь идёт о "Белорусской нефтяной компании", "Новой нефтяной компании", "Мозырском нефтеперерабатывающем заводе" и предприятии "Нафтан".

Белоруссия будет отправлять нефтепродукты на перевалку по железной дороге. Стороны договорились о предельных ставках на подвижной состав и услуги по перевалке грузов в морских портах России. Также документ гарантирует отсутствие повышения тарифов, за исключением ежегодной общей индексации.

Ранее, 16 февраля, проект данного соглашения одобрил президент Белоруссии Александр Лукашенко. При этом 12 февраля Белоруссия перенесла подписание соглашения, первоначально намеченное на 15 февраля, ссылаясь на процедурные вопросы.

В августе 2020 года Лукашенко поручил правительству переориентировать все торговые потоки с портов Литвы на другие в качестве ответа на санкции.