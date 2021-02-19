Ранее сообщалось, что из-за американской вакцины в Норвегии скончалось 23 человека.
«Когда мы получим вакцину от Государственного департамента США, я и мои коллеги привьемся ею», — приводит агентство слова Салливана.
Днем ранее газета Washington Post сообщила, что ряд сотрудников посольства США в Москве обратились к российским властям, чтобы получить прививку вакциной «Спутник V».
В российском МИДе сообщали, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в Российской Федерации.
Вакцинацию российским препаратом подтвердили послы Афганистана, Индии, Италии, Монголии, Сербии.
Его также получили сотрудники посольств Аргентины, Афганистана, Белоруссии, Испании, Киргизии, Мексики, Молдавии, Монголии, Сербии и Чили.
В дипмиссиях Кубы и Эфиопии сказали, что привьются российской вакциной в самое ближайшее время.