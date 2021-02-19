Посол США в России Джон Салливан заявил, что он и сотрудники дипмиссии намерены прививаться вакциной от COVID-19, которую направит госдепартамент. Его слова приводит РИА Новости 19 февраля

Ранее сообщалось, что из-за американской вакцины в Норвегии скончалось 23 человека.

«Когда мы получим вакцину от Государственного департамента США, я и мои коллеги привьемся ею», — приводит агентство слова Салливана.

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В российском МИДе сообщали, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в Российской Федерации.

Вакцинацию российским препаратом подтвердили послы Афганистана, Индии, Италии, Монголии, Сербии.

Его также получили сотрудники посольств Аргентины, Афганистана, Белоруссии, Испании, Киргизии, Мексики, Молдавии, Монголии, Сербии и Чили.

В дипмиссиях Кубы и Эфиопии сказали, что привьются российской вакциной в самое ближайшее время.