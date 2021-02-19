«Националисты уже под Офисом. Развернули баннеры. Митинг не многочислен, до 50 человек. Расставляют звуковую аппаратуру, видимо, для озвучивания требований, чтобы в ОП их услышали. Много полиции и охраны», — говорится в сообщении.
По данным издания, акция праворадикалов носит название «Три удара по российской агентуре», среди требований — закрытие сайтов Vesti.ua, Strana.ua и телеканала «Наш».
Ранее в Офисе президента отметили, что каналы «Прямой» и «Наш» лишать лицензии пока не собираются. При этом на вечер пятницы, 19 февраля, президент Владимир Зеленский собирает Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) с частично закрытой повесткой, на котором будут приняты ряд решений для обеспечения государственной безопасности.
Также на днях стало известно, что СБУ проверяет медиагруппу «1+1», чтобы выяснить, влияет ли ее акционер Виктор Медведчук на информационную политику канала.
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других санкций в отношении близкого соратника Медведчука, депутата Верховной Рады Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президенту.
На закрытие телеканалов на Украине отреагировал президент России Владимир Путин. По его мнению, «их прихлопнули одним росчерком пера», а мировое сообщество молчит.
*Деятельность организации запрещена в РФ.