Члены «Правого сектора» 19 февраля принесли к Офису президента Украины в Киеве технику и развернули баннеры со слоганами. Подробности акции приводят украинские «Вести» в Telegram

«Националисты уже под Офисом. Развернули баннеры. Митинг не многочислен, до 50 человек. Расставляют звуковую аппаратуру, видимо, для озвучивания требований, чтобы в ОП их услышали. Много полиции и охраны», — говорится в сообщении.

По данным издания, акция праворадикалов носит название «Три удара по российской агентуре», среди требований — закрытие сайтов Vesti.ua, Strana.ua и телеканала «Наш».

Ранее в Офисе президента отметили, что каналы «Прямой» и «Наш» лишать лицензии пока не собираются. При этом на вечер пятницы, 19 февраля, президент Владимир Зеленский собирает Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) с частично закрытой повесткой, на котором будут приняты ряд решений для обеспечения государственной безопасности.

Также на днях стало известно, что СБУ проверяет медиагруппу «1+1», чтобы выяснить, влияет ли ее акционер Виктор Медведчук на информационную политику канала.

Вакцинация и Донбасс: Бондаренко назвал главные темы заседания СНБО © РИА Новости, Нина Зотина Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президенту.

На закрытие телеканалов на Украине отреагировал президент России Владимир Путин. По его мнению, «их прихлопнули одним росчерком пера», а мировое сообщество молчит.

*Деятельность организации запрещена в РФ.