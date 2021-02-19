Музыкальный продюсер Вадим Лисица, сотрудничающий со многими звездами украинского шоу-бизнеса, в том числе Олей Поляковой и Наталией Могилевской, рассказал об их характерах. Его слова 19 февраля процитировал «24 канал»

Аранжировщик Лисица ответил на вопросы журналистов, является ли утверждение о дурном характере подруг Поляковой и Могилевской правдой или всего лишь мифом. По словам саундпродюсера, со знаменитостями иметь дела крайне сложно, но от работы именно с этими двумя звездами он кайфует.

«Они требовательны, они видят, что хотят увидеть и услышать, и они достигают своего… Хотя все говорят: "Как ты с ними работаешь, как ты их выдерживаешь?" Как видите, выдерживаю», — рассказал Лисица.

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А вот с Могилевской, признался аранжировщик, один серьезный конфликт у него все же был. В то время как артистка отдыхала на море, он работал над ее треком и сразу отправил певице его послушать. Она оценила продукт «в непонятной акустической атмосфере» и начала предъявлять претензии.

«Был такой момент, что я говорю: "Чем ты слушаешь? Ты говоришь вещи, которых реально не существует!" Она: "Нет. Я слушаю, я понимаю, что должно не так звучать!» — вспомнил продюсер.

Позже Могилевская прослушала трек в студии и извинилась перед ним, сказав музыканту «Лисичка, прости».

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