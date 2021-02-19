Сотрудница почты разозлилась, когда посетитель начал снимать ее на камеру. Правоохранителям по телефону она представилась администратором отделения и пожаловалась на посетителя.
Мужчина пригрозил, что расскажет руководству компании о том, что женщина говорит на русском языке. Сотрудница пообещала подать заявление в суд за угрозы.
«Я говорю, как мне удобно, и никто ни на каком языке не запрещал разговаривать. Я вижу, умные очень… ведете себя как быдло», — заявила администратор.
С 16 июля 2022 года на Украине начнут штрафовать за отказ общаться на украинском языке в сфере обслуживания.
Закон о тотальной украинизации был принят Радой 25 апреля 2019 года.
В начале 2020 года всех рекламодателей Украины обязали размещать рекламу только на украинском языке.
Законом предполагается обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.
Действие закона пока не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.