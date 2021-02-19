Мейхер заявила, что пришла в спецвыпуск шоу для того, чтобы порадовать фанатов и удовлетворить профессиональные потребности, а становиться участником проекта она даже не думала.
«Я не собиралась оставаться, но меня уговорили тренеры, и в первую очередь — Тина Кароль. Я не смогла устоять», — заявила экс-«ВИА Гра».
Кароль заверила Мейхер, что в жизни всякое бывает, а карьеру иногда нужно просто «перезагружать», вот только поклонники проекта сочли, что подобные «перезагрузки» шоу просто убивают.
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Надежда Мейхер — украинская певица, актриса театра и кино, телеведущая, продюсер, бывшая солистка группы «ВИА Гра» и полуфиналистка шоу «Танцы со звездами».