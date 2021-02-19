Бывшая вокалистка группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер пришла на проект «Голос страны», чем очень возмутила поклонников шоу, которые резонно посчитали, что конкуренция с ней других участников, не являющихся профессиональными вокалистами, будет несправедливой. Об этом написал Оbozrevatel 19 февраля

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«Я не собиралась оставаться, но меня уговорили тренеры, и в первую очередь — Тина Кароль. Я не смогла устоять», — заявила экс-«ВИА Гра».

Кароль заверила Мейхер, что в жизни всякое бывает, а карьеру иногда нужно просто «перезагружать», вот только поклонники проекта сочли, что подобные «перезагрузки» шоу просто убивают.

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Надежда Мейхер — украинская певица, актриса театра и кино, телеведущая, продюсер, бывшая солистка группы «ВИА Гра» и полуфиналистка шоу «Танцы со звездами».