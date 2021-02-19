Если закон будет принят, то вся страна перейдет на единое киевское время, которое соответствует часовому поясу UTC +2 (на один час раньше московского UTC +3).
«Но! Допускается и компромиссный вариант. В случае необходимости ко второму чтению можно внести изменения, которые предоставят право некоторым территориальным общинам вводить региональное рабочее время», — говорится в сообщении.
Как уточняется, это связано с тем, что Луганская, частично Донецкая, Харьковская и Закарпатская области находятся в других часовых поясах.
Ранее сообщалось, что с 2021 года каждое государство ЕС сможет самостоятельно определять, переводить ли стрелки часов два раза в год — на час вперед весной и на час назад осенью.
Ранее отказались от перехода на летнее время Япония, Китай, Индия, Сингапур и ряд других стран.