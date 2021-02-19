Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития рекомендовал принять законопроект, отменяющий переходы на зимнее и летнее время, сообщает Telegram-канал Украина.ру 19 февраля

Если закон будет принят, то вся страна перейдет на единое киевское время, которое соответствует часовому поясу UTC +2 (на один час раньше московского UTC +3).

«Но! Допускается и компромиссный вариант. В случае необходимости ко второму чтению можно внести изменения, которые предоставят право некоторым территориальным общинам вводить региональное рабочее время», — говорится в сообщении.

Циклы времени и Тайное мировое правительство. Астрология о переделе мира в XX веке © CC0, Pixabay

Ранее сообщалось, что с 2021 года каждое государство ЕС сможет самостоятельно определять, переводить ли стрелки часов два раза в год — на час вперед весной и на час назад осенью.

Ранее отказались от перехода на летнее время Япония, Китай, Индия, Сингапур и ряд других стран.