Послы G7 проинформировали министра финансов Украины Сергея Марченко о том, что должен выполнить Киев для завершения пересмотра программы stand-by Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщили 18 февраля в Twitter председательства Великобритании в «Группе поддержки» послов «Большой семерки» на Украине

Есть ли жизнь на Украине без денег МВФ? © REUTERS, Yuri Gripas//File Photo

«Выполнение этих обязательств, а также позитивных планов, о которых мы слышали, относительно земельной реформы и финансирования перехода к эколого-ориентированной экономике, будет способствовать макроэкономической стабильности и развитию Украины», — говорится в сообщении.

В июне 2020 года МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины. Согласно ей, в течение 18 месяцев фонд должен перечислить Киеву 5 млрд долларов, однако за 2020 год был получен только один транш в размере 2,1 млрд.

Ранее миссия МВФ сообщила о завершении работы на Украине. Сторонам не удалось договориться о пересмотре кредитной программы, в миссии объявили, что дискуссии будут продолжаться.