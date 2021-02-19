Иностранные дипломаты приветствовали обязательства Украины принять необходимые меры, включая реформирование Высшего совета правосудия и в энергетической политике, чтобы завершить пересмотр программы МВФ для Украины.
«Выполнение этих обязательств, а также позитивных планов, о которых мы слышали, относительно земельной реформы и финансирования перехода к эколого-ориентированной экономике, будет способствовать макроэкономической стабильности и развитию Украины», — говорится в сообщении.
В июне 2020 года МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины. Согласно ей, в течение 18 месяцев фонд должен перечислить Киеву 5 млрд долларов, однако за 2020 год был получен только один транш в размере 2,1 млрд.
Ранее миссия МВФ сообщила о завершении работы на Украине. Сторонам не удалось договориться о пересмотре кредитной программы, в миссии объявили, что дискуссии будут продолжаться.