Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен развивать в стране «хороший национализм» за счет традиций, которые отличают белорусов от остальных, в том числе от россиян. Об этом он заявил во время посещения Национального академического театра имени Янки Купалы, передает РИА Новости 19 февраля

Отмечается, что в ходе визита Лукашенко пообщался с артистами.

«Я считаю, что национализм — это не болтовня на мове. А это делать то, что останется в памяти. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы у нас были определенные традиции… Вы тоже стали доброй, даже не традицией, вы — символ нашего народа. Поэтому всегда надо создавать то, что тебя будет отличать от других. И в этом будет хороший национализм, за что меня в России иногда критикуют и упрекают. Но я говорю: я же президент Беларуси. При всей любви к россиянам я — президент Беларуси. Поэтому я буду делать все, что надо нашим белорусам, то, что нас будет отличать. От русских тоже», — сказал глава республики.

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«Никогда не торопитесь. Особенно творческие работники и политики. Мы не имеем права на эту спешку. Мы должны аккуратно вести политику на этом клочке земли. Это наше, мы больше не просим. Но мы миллиметра никому не отдадим», — добавил Лукашенко.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.