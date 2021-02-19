Пока киевский режим отказывается поставлять воду в Крым, Украина массово скупает российскую газировку и минералку, сообщает Telegram-канал Украина.ру 19 февраля со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ

Экспорт воды и безалкогольных напитков из России в 2020 году вырос на 12% по сравнению с показателем 2019 года и составил $246 млн.

В сухом остатке. Как решить проблему водоснабжения Крыма © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

На втором месте Белоруссия, которая нарастила закупки российской воды на 5,7%, до $37 млн.

Украина стала третьей, закупившись на $23 млн, обогнав при этом Белоруссию по темпам роста (+9,3%).

Как отмечается, на Казахстан приходится почти половина российского экспорта воды с сахаром, в то время как Украина является крупнейшим импортером минеральных и газированных вод.