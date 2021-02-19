Экспорт воды и безалкогольных напитков из России в 2020 году вырос на 12% по сравнению с показателем 2019 года и составил $246 млн.
Главным импортером российских напитков стал Казахстан, закупившийся почти на $100 млн, что на 25% больше, чем годом ранее.
На втором месте Белоруссия, которая нарастила закупки российской воды на 5,7%, до $37 млн.
Украина стала третьей, закупившись на $23 млн, обогнав при этом Белоруссию по темпам роста (+9,3%).
Как отмечается, на Казахстан приходится почти половина российского экспорта воды с сахаром, в то время как Украина является крупнейшим импортером минеральных и газированных вод.