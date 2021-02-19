Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице, возможно, произойдет наводнение, если наступит резкое потепление. Об этом 19 февраля он сообщил на брифинге, который транслировался в Facebook

Испытание погодой: США оказались ухудшенной версией Украины, Россия далеко впереди © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Исходя из прогнозов синоптиков, большого подтопления в столице быть не должно. Снег будет таять не так быстро, и вода в реках будет пребывать в рамках нормы. Возможны проблемы возле объектов возле Днепра, но их не так много. Департаменту муниципальной безопасности и главам районов поручено подготовить все подразделения на случай наводнения», — заявил Кличко.

Мэр отметил, что местные власти должны определить объекты, которые могут пострадать. Также поручено организовать оперативные штабы и проверить наличие техники.

Вторую неделю Украину заметает снегом. Температура воздуха в некоторых областях опустилась до —20 градусов. Киев столкнулся с нехваткой техники. Люди были вынуждены откапывать свои автомобили самостоятельно. Также были заснежены дороги, кроме центра, и тротуары.

В пятницу в Киеве преимущественно солнечно. Осадков нет. Температура воздуха колеблется в пределах —6 градусов. На ближайших выходных ожидается потепление.