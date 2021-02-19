Максакова показала, как ей прошили лицо ради красоты — фото

Максакова решилась на процедуру подтяжки лица — фейслифтинг — и запечатлела процесс для подписчиков.
«Это вот две ниточки», — подписала она один из серии снимков.
Также она заявила, что ее косметолог — лучший врач на свете.
Ранее Максакова сообщила в интервью, что планирует вернуться в Киев, а затем поехать покорять сцену в США.
Она выступила на нескольких ток-шоу в России и пояснила, что вернулась на родину, чтобы восстановить отношения с семьей, однако мать не идет с ней на контакт.
В 2015 году Мария Максакова вышла замуж за депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В марте 2017 года его застрелили в центре Киева.
У артистки остался сын от Вороненкова, еще двое детей певицы проживают со своим отцом и бывшим гражданским мужем Владимиром Тюриным.