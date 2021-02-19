Максакова показала, как ей прошили лицо ради красоты — фото

Российская оперная певица, экс-депутат Госдумы Мария Максакова на днях поделилась в сторис Instagram снимком из кабинета косметолога, на котором видно, как именно ей сделали подтяжку лица

Максакова решилась на процедуру подтяжки лица — фейслифтинг — и запечатлела процесс для подписчиков.

«Это вот две ниточки», — подписала она один из серии снимков.

Также она заявила, что ее косметолог — лучший врач на свете.

Ранее Максакова сообщила в интервью, что планирует вернуться в Киев, а затем поехать покорять сцену в США.

Она выступила на нескольких ток-шоу в России и пояснила, что вернулась на родину, чтобы восстановить отношения с семьей, однако мать не идет с ней на контакт.

В 2015 году Мария Максакова вышла замуж за депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В марте 2017 года его застрелили в центре Киева.

У артистки остался сын от Вороненкова, еще двое детей певицы проживают со своим отцом и бывшим гражданским мужем Владимиром Тюриным.