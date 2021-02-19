«Двадцать второго февраля в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом», — говорится в сообщении.
Как уточняется, cтороны намерены обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Особое внимание планируют уделить крупным проектам в экономике, энергетике и культуре.
Кроме того, будет обсуждаться дальнейшее продвижение интеграционных процессов в рамках Союзного государства.