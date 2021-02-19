Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в Сочи 22 февраля, сообщает РИА Новости 19 февраля со ссылкой на пресс-службу Кремля

«Двадцать второго февраля в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом», — говорится в сообщении.

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Особое внимание планируют уделить крупным проектам в экономике, энергетике и культуре.

Кроме того, будет обсуждаться дальнейшее продвижение интеграционных процессов в рамках Союзного государства.