«"Из моих девяти жизней одну проведу в таможне", — именно так решил рыжий красавец, роскошный кот-муркот, и поселился в ветвях елей возле входной двери в админздание Одесской таможни.<…> Он понемногу стыдливо начал бродить по коридорам и грациозно подниматься по ступенькам. <…> При этом Рыжик, Солнце, Босс и Король Оранжевое Лето (каждый по-своему зовет это чудо природы) демонстрирует потрясающее гостеприимство. Ему нисколько не мешает непрерывный людской поток в коридорах таможни, цоканье каблуков и бесконечные телефонные разговоры», — рассказали таможенники.