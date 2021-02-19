Главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев в своем Telegram-канале задался вопросом о том, зачем нужно учить украинский язык. Соответствующий пост он опубликовал 18 февраля

По словам Ткачева, он уважительно относится ко всем языкам и культурам, в частности особенно уважает португальский, венгерский и китайский.

«Но зачем, для чего мне учить украинский? Нет, возможно для кого-то будет достаточным основанием возможность читать в оригинале Забужко и Прохасько. Для меня нет», — написал Ткачев.

До чего Киев язык довёл © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«То есть для того, чтобы пойти работать продавцом в супермаркет или официантом, мне — да — придется выучить украинский. Выучить украинский, чтобы работать в Украине продавцом или официантом? Ну, тоже такая себе мотивация, не представляю себе человека, который всерьёз мечтает о подобном», — отметил Ткачев.

Также, подчеркнул он, знание украинского может позволить работать чиновником.

«Вы правда хотите создать мотивацию типа "говорит по-украински — значит нищий или вор"?» — поинтересовался автор.

По его словам, при условиях, когда Украина превратилась в «черную дыру на карте Европы», эта фраза звучит как «Ты два раза лох». А фраза «Чемодан, вокзал, Россия», отметил Ткачев, уже давно звучит «не как троллинг, а как дельный совет, доброе пожелание и планы на ближайшее будущее».

При президенте Владимире Зеленском, вопреки его предвыборным обещаниям, продолжается политика жесткой украинизации, которую начал еще президент Петр Порошенко. Так, 16 января вступили в силу положения языкового закона, согласно которым вся сфера обслуживания без исключений должна перейти на украинский язык, а за нарушения этого для бизнеса предусмотрены штрафы.