Украинская писательница, мать известной поэтессы Леси Украинки Олена Пчилка выступала против наводнивших украинский язык наскоро выдуманных слов. Об этом в своей статье рассказала автор издания Украина.ру Елена Мурзина

Скрынька перепыхунцив: что это и почему об этом должны знать автомобилисты © Стрингер Олена Пчилка — такой псевдоним взяла себе Ольга Косач (Драгоманова), мама Леси Украинки.

«А говорила она о новых словах так: "Дело не в том, что новые слова, а в том, что они плохие, плохо созданные"», — отметила Мурзина.

Автор также отметила, что писательница назвала себя именно Пчилка, а не Бджилка — причиной могло стать то, что несуразно звучащую «бджилку» придумали гораздо позже.

Подробнее о необычных украинских словах можно прочесть в статье на сайте Украина.ру