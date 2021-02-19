«Будем рассматривать вопрос — вето президента», — сообщил Корниенко.
Речь идет о назначении вице-премьером и.о. министра энергетики Юрия Витренко.
Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, который возвращает конкурс на должности в госорганах, чтобы изъять норму об ограничении исполнения полномочий замминистра, если должность министра является вакантной.
Депутат партии Александр Качура в Telegram сообщил, что заседание состоится в 12:00 (13:00 мск).
Также ряд СМИ опубликовали информацию, согласно которой на заседании парламента могут быть рассмотрены решения СНБО, которые ожидаются 19 февраля.