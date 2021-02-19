Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко подтвердил данные, что 23 февраля состоится внеочередное заседание Верховной Рады, и озвучил первый вопрос повестки дня. Об этом 19 февраля сообщает «Страна.ua»

Александр Корниенко: кто он © korniyenko.in.ua | korniyenko.in.ua | Перейти в фотобанк

Речь идет о назначении вице-премьером и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, который возвращает конкурс на должности в госорганах, чтобы изъять норму об ограничении исполнения полномочий замминистра, если должность министра является вакантной.

Депутат партии Александр Качура в Telegram сообщил, что заседание состоится в 12:00 (13:00 мск).

Также ряд СМИ опубликовали информацию, согласно которой на заседании парламента могут быть рассмотрены решения СНБО, которые ожидаются 19 февраля.