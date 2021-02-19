Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, который возвращает конкурс на должности в госорганах, чтобы врио министра в стране больше не смогли по умолчанию заменить министров. Об этом 19 февраля сообщается на сайте Офиса президента Украины

В частности, Зеленский хочет изъять норму об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной.

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«Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра — а такое не раз у нас бывало, — эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо», — пояснил Зеленский.

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун долгое время оставалась на должности. Её не назначали министром. По мнению экспертов, это делалось для того, чтобы избежать ответственности. Поэтому несколько лет украинский Минздрав работал без министра.

В январе Рада провалила второе назначение Юрия Витренко вице-премьером — министром энергетики. Позднее премьер-министр Денис Шмыгаль назначил его первым заместителем министра. В отсутствие полноправного главы ведомства он автоматически стал и.о. министра.