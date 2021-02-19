Участница «Дизель Шоу» Яна Глущенко спародировала новый клип украинской певицы Тины Кароль «Скандал». О том, что из этого вышло, артистка рассказала перед премьерой шоу в своем Instagram 19 февраля

Глущенко рассказала, что одним из ее любимых проектов, с которого она и начинала карьеру, была «Большая разница по-украински», где артистка уже перевоплощалась в Кароль с пародией на ее клип «Ноченька», а еще — в Веру Брежневу и Лилию Ребрик.

Спустя 12 лет Глущенко подготовила еще одну пародию, только уже в рамках проекта Dizel Night. По словам артистки, снимать свою версию «скандала» команда шоу начала всего через восемь часов после премьеры клипа, а образ получился очень близок к оригиналу.

«В этот раз я была хотя бы одетая! А то когда мы пародировали клип «Ноченька», из одежды на мне были только трусики. Костюм для пародии клипа "Скандал" — не менее скандальный — купили мы его в секс-шопе», — написала Глущенко о новой работе.

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Выйти в эфир шоу Dizel Night должно 6 марта на канале СТБ.