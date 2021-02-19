Рэпер Давид Манукян (Dava) и поп-исполнитель Сергей Лазарев сейчас конкурируют между собой в проекте «Танцы со звездами». Оба артиста имеют шансы на победу, но выбрать кого-то одного и болеть за него у поп-короля Филиппа Киркорова не получилось, потому что он дружит с обоими. Об этом 19 февраля написала «Экспресс газета»

«Они сейчас идут лоб в лоб в турнирной лестнице. Для Сережи такая конкуренция — это стимул. Я не могу разделить свое сердце на две части. Сережа — особый человек, нас связывают 20 лет дружбы, но я знаю, что Даве очень нужна эта победа», — сказал Киркоров.

Он признался, что шоу смотрит, болеет за обоих своих друзей и даже периодически отправляет за них голоса. Певец считает, что идеальным решением в этом случае было бы разделить первое место между Манукяном и Лазаревым. Однако условия конкурса такой вариант не предполагают.

«За такое могу и втащить»: Ёлка жестко ответила журналистам © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Ольгой Бузовой.

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Ранее по обращению МИД Литвы миграционная служба страны внесла Киркорова в список нежелательных лиц сроком на пять лет. Внешнеполитическое ведомство обосновало свой запрос тем, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

Спустя почти месяц исполнителю удалось в судебном порядке обжаловать решение миграционной службы. А вот запрет на въезд Киркорова на территорию Украины остается актуальным.