Слово «хмарочос» пришло в украинский язык как калька с английского. Об этом в своей статье рассказала автор издания Украина.ру Елена Мурзина

Ґипи и ликарка: неологизмы изменили украинский язык до неузнаваемости © img.novosti-n.org | img.novosti-n.org | Перейти в фотобанк

«Появилось оно, скорее всего, в начале 20 века, когда в Киеве был построен 12-этажный "Дом Гинзбурга" (извините, "Ґинзбурга", хотя вроде бы новые правила, в том числе новое "ґ" уже отменили решением суда (!). Сейчас на этом месте стоит гостиница "Украина" (до 2001 года она называлась "Москва"). И конечно, когда в Харькове появилось знаменитое здание Госпрома», — пишет Мурзина.

К слову, в русском языке слово «небоскреб» появилось так же — как калька с английского слова skyscraper.

Больше интересных фактов об украинском языке можно прочесть в статье на сайте Украина.ру