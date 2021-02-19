Украинская сторона продолжает подготовку к разговору президента Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на онлайн-брифинге 19 февраля

Кулеба заявил, что ведется «нормальная плановая работа» и подготовка к разговору глав государств.

«Буквально вчера я получил последний отчет из нашего посольства в Вашингтоне о последних контактах с представителями новой администрации, и я не вижу каких-то причин для беспокойства. В частности, они обсуждали и будущий контакт между нашими президентами», — сказал он.

Кулеба напомнил, что недавно у него состоялась беседа с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Второго февраля они обсудили по телефону укрепление стратегического партнерства Украины и США и перспективы контактов на всех уровнях.

Ранее Владимир Зеленский обратился к Джо Байдену с вопросом «Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?» во время интервью каналу HBO.