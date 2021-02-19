Кулеба заявил, что ведется «нормальная плановая работа» и подготовка к разговору глав государств.
«Буквально вчера я получил последний отчет из нашего посольства в Вашингтоне о последних контактах с представителями новой администрации, и я не вижу каких-то причин для беспокойства. В частности, они обсуждали и будущий контакт между нашими президентами», — сказал он.
Кулеба напомнил, что недавно у него состоялась беседа с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Второго февраля они обсудили по телефону укрепление стратегического партнерства Украины и США и перспективы контактов на всех уровнях.
Ранее Владимир Зеленский обратился к Джо Байдену с вопросом «Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?» во время интервью каналу HBO.