«Смещенные сроки существенно не повлияют на вакцинальную кампанию. Она начнется в ближайшее время. Законтрактованы партии вакцин, которых будет в достаточном количестве. Мы рассчитываем на первые партии в феврале. Уже в конце февраля — начале марта в Украину поступят первые партии Pfizer BioNTech в количестве 117 тыс. доз — это последняя информация», — сказал Шмыгаль.
Также он отметил, что не только Украина, но и многие страны Евросоюза столкнулись с проблемой смещения сроков поставок вакцин.
Изначально на Украине планировали начать вакцинацию с 15 февраля, но поставка препарата сорвалась. Позже стало известно, что регистрацию в стране проходят вакцины Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech.
Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января. Карантин продлили до 30 апреля.