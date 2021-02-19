Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что препараты для вакцинации от коронавируса поступят в конце месяца или начале марта. Об этом 19 февраля он рассказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте, который транслировал телеканал «Рада»

«Смещенные сроки существенно не повлияют на вакцинальную кампанию. Она начнется в ближайшее время. Законтрактованы партии вакцин, которых будет в достаточном количестве. Мы рассчитываем на первые партии в феврале. Уже в конце февраля — начале марта в Украину поступят первые партии Pfizer BioNTech в количестве 117 тыс. доз — это последняя информация», — сказал Шмыгаль.

Борьба с COVID-19: «Спутник V» объединяет «Великую Венгрию», а ВОЗ одобрила вакцину от AstraZeneca, которую забраковала ЮАР

Изначально на Украине планировали начать вакцинацию с 15 февраля, но поставка препарата сорвалась. Позже стало известно, что регистрацию в стране проходят вакцины Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech.

Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января. Карантин продлили до 30 апреля.