По словам специалиста, встать на защиту российского препарата он решил из-за очередной вспышки коронавируса в стране, которая убивает множество людей и «шатает экономику».
«Будучи врачом, я ставлю на первое место жизнь и здоровье наших людей и думаю о том, чтобы у нас меньше болели и умирали жители», — заявил Левин.
Доктор подчеркнул, что на рынке вакцин сейчас наблюдается сильнейшая конкуренция из-за прибыли, а потому к политическим заявлениям насчет эффективности препаратов нужно относиться критически.
Он добавил, что критики российского препарата не являются экспертами ни в области медицины, ни в сфере вирусологии.
«Мое послание такое: политики, руки прочь от здравоохранения и медицинской науки! Думайте прежде всего, как спасать жизни наших людей», — призвал врач.
Ранее власти Эстонии отказались закупать российский препарат «Спутник V». Вместо этого они решили использовать американскую вакцину от компании Pfizer.
Вакцинация граждан Эстонии американской вакциной началась в конце декабря 2020 года, но, несмотря на это, эстонские показатели по заболеваемости COVID-19 остаются одними из самых высоких в Европе.