Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак и министр обороны Андрей Таран конфликтуют из-за отсутствия четкого распределения полномочий между ними. Об этом сказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире передачи «Право на власть» 18 февраля

Арестович пояснил, что, когда 21 марта 2020 года в правительстве ввели должность главнокомандующего, не разграничили обязанности главкома и министра обороны.

По его словам, из-за этого Таран и Хомчак претендуют на одни и те же силы, средства и финансы. Хомчак отреагировал на секс-скандал в ВСУ © Скриншот ICTV

«Первое, что должен сделать комитет, — это законодательно разграничить обязанности министра обороны от обязанностей главнокомандующего. Это первое и самое главное задание. Потому что, если даже лучших друзей сейчас поставить на эти должности, через неделю они будут смертельными врагами», — сказал он.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Руслан Хомчак и министр обороны Андрей Таран якобы не разговаривают и избегают друг друга с октября 2020 года.

Представитель комитета Верховной Рады по национальной безопасности Ирина Верещук заявила, что в Офисе президента известно о конфликте. СМИ также сообщали, что у Зеленского рассматривают возможность их увольнения.

Главред «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщал, что руководители ВСУ отказываются выполнять ряд приказов министра обороны и подали на него в суд. В свою очередь, по материалам Тарана Государственное бюро расследований открыло несколько уголовных производств против командования ВСУ.