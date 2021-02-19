Украинская певица, супруга артиста Арсена Мирзояна Тоня Матвиенко поделилась с подписчиками информацией, с кем чаще всего проводит ночи. И это оказался не муж. Соответствующий пост исполнительница на днях выложила в сториз Instagram

«С огромным удовольствием»: украинский артист перевоплотился в мужчину нетрадиционной ориентации © Павел Зибров/Инстаграм

«С Днем кота!» — подписала снимок певица.

Торжество, с которым она поздравила фанатов, — европейское, день кота там празднуют 17 февраля с 1992 года. Инициатором праздника стала итальянская журналистка Клаудия Ангелетти, работавшая в журнале Tuttogatto — World Cat Day. Ее инициативу поддержали европейские зооактивисты.

Тем, кто эту дату пропустил, отчаиваться не стоит, так как уже через пару дней, 22 февраля, в Японии будут отмечать Всемирный день кошек.

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Тоня Матвиенко — украинская певица, жена исполнителя Арсена Мирзояна, в 2016 году у пары родилась дочь, а от первого брака у мужчины остались два сына. Многие поклонники и журналисты считают Матвиенко разлучницей, которая увела отца детей из семьи. Певица это утверждение отрицает, заявляя, что отношения в первом браке ее супруга давно закончились.