Приморский суд Одессы перенес на 23 февраля оглашение приговора националисту Сергею Стерненко. Об этом Стерненко написал в Facebook 19 февраля

Стерненко обвиняется в похищении, пытках и вымогательстве. Прокуратура потребовала в качестве наказания 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Только что нам сообщили, что оглашение приговора не состоится сегодня. Отложили до вторника, 23.02 в 10:00. Это очень странно», — написал Стерненко.

В 2015 году в полицию заявил о похищении и пытках депутат Коминтерновского поселкового совета Сергей Щербич, назвав главарем похитителей Стерненко. Депутата избивали дубинкой, сдавливали ему пальцы плоскогубцами, в спину и ноги несколько раз стреляли из травматического пистолета. «Лаврентий Берия» в «Правом секторе»*, или Удивительная история Сергея Стерненко © Facebook, Natasya Nagorna

Сообщалось и о других подобных преступлениях, к которым причастен Стерненко.

Кроме того, в 2018 году в Одессе Стерненко убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула. Стерненко заявил, что защищался, однако нанес смертельный удар раненому Кузнецову ножом в спину, когда тот от него убегал и не представлял для него опасности. Также он снимал умирающего на видео и вел стрим.

Подозрение националисту предъявили только в 2020 году. В его защиту выступил целый ряд депутатов Рады.