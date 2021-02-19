Ни НАПК, ни НАБУ годами не замечали действий экс-президента Украины Петра Порошенко по контролю над каналом «Прямой». Об этом 19 февраля в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский

Богуцкая объяснила, зачем Порошенко купил телеканал © eurosolidarity.org

«Не задались даже вопросом, за какие деньги осуществлена покупка, и где уплаченные с неё налоги. Равно как и никогда не интересовались, как Порошенко ни дня не будучи в бизнесе, стал миллиардером исключительно на госслужбе. Что сказать. Эффективные шоп****ц», — написал Дубинский.

Ранее стало известно, что экс-президент Украины Петр Порошенко купил телеканал «Прямой» у бывшего народного депутата Владимира Макеенко.

По словам политика, у него есть информация, что издание собираются закрыть, а Совет национальной безопасности и обороны может рекомендовать ввести санкции.