Он отметил, что они не заметили покупки телеканала в режиме «сам у себя», что является сокрытием активов и отмыванием денег одновременно.
«Не задались даже вопросом, за какие деньги осуществлена покупка, и где уплаченные с неё налоги. Равно как и никогда не интересовались, как Порошенко ни дня не будучи в бизнесе, стал миллиардером исключительно на госслужбе. Что сказать. Эффективные шоп****ц», — написал Дубинский.
Ранее стало известно, что экс-президент Украины Петр Порошенко купил телеканал «Прямой» у бывшего народного депутата Владимира Макеенко.
По словам политика, у него есть информация, что издание собираются закрыть, а Совет национальной безопасности и обороны может рекомендовать ввести санкции.