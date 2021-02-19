Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко больше не сможет сказать, что телеканал «Прямой» ему не принадлежит и что он не имеет там влияния на контент, когда польются оскорбления в адрес президента Владимира Зеленского. Об этом 19 февраля написала депутат от «Слуги народа» Лиза Богуцкая в Facebook

«Уже вчера со злобой (опять-таки из-за блокировки каналов Виктора Медведчука) [Порошенко] обратился к Зеленскому, мол, если теперь и будут санкции, то они будут против "террориста" Порошенко. На слове "террориста" Петро поставил особое, мужественное ударение. А все почему? Потому что он увидел, что Зеленский вдруг стал решительным», — написала она.

Также депутат отметила, что действия Зеленского — это не борьба с инакомыслием или со свободой слова, а якобы борьба с пропагандой превосходства одной части Украины над другой. Заложил собачью будку: Бужанский о покупке Порошенко канала «Прямой» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Накануне Порошенко заявил, что купил канал «Прямой», который и так с ним связывали. По этой же схеме телеканалы лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука записаны на Тараса Козака. Все три телеканала закрыли после введения санкций СНБО.

В эфире «Прямого» Порошенко пригрозил Зеленскому, что если он через СНБО отберет лицензии у канала, то закончит как экс-глава государства Виктор Янукович. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ответила, что каналы «Прямой» и «Наш» лишать лицензии пока не собираются. При этом на вечер пятницы, 19 февраля, Зеленский собирает СНБО с закрытой повесткой.

На закрытие телеканалов на Украине отреагировал президент России Владимир Путин. По его мнению, «их прихлопнули одним росчерком пера», а мировое сообщество молчит.