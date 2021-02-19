Украинский автор и исполнитель Павел Зибров принял участие в шоу звездных пародий Lipsyncbattle, где перевоплотился в кумира молодости Фредди Меркьюри. Об этом Зибров рассказал в своем Instagram 18 февраля

«Муслим Магомаев, Том Джонс и, конечно, группа Queen. Я часто перед зеркалом представлял, что я великий певец, и пародировал своих кумиров. Поэтому с огромным удовольствием выбрал образ Фредди Меркьюри, тем более усы у нас совпадают, а это бренд!» — прокомментировал свою пародию артист.

Звезда «Сватов» рассказал о роковом скандале с Добронравовым © Сериал «Сваты»

«Фредди Зибров», «Фредди Меркьюренко», «Полное погружение в образ», — прокомментировали поклонники.

Отдельные фолловеры, правда, резонно заметили, что до конца погружаться в образ Меркьюри женатому Зиброву не стоит, намекая на нетрадиционную ориентацию лидера Queen.

Читайте также: «С Зеленской сняла»: Ёлку и Джамалу высмеяли за гардероб.

Павел Зибров — украинский певец и композитор, автор песен, имеет статус народного артиста Украины. Первая супруга артиста работала преподавателем и ушла от него к своему студенту. Со второй женой Мариной исполнитель живет с 1994 года. В семье, помимо родной дочери, воспитывался еще приемный сын.