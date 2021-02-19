«Муслим Магомаев, Том Джонс и, конечно, группа Queen. Я часто перед зеркалом представлял, что я великий певец, и пародировал своих кумиров. Поэтому с огромным удовольствием выбрал образ Фредди Меркьюри, тем более усы у нас совпадают, а это бренд!» — прокомментировал свою пародию артист.
На снимках Зибров предстал в копии концертного костюма Меркьюри: белой майке, короне и королевской накидке красного цвета.
«Фредди Зибров», «Фредди Меркьюренко», «Полное погружение в образ», — прокомментировали поклонники.
Отдельные фолловеры, правда, резонно заметили, что до конца погружаться в образ Меркьюри женатому Зиброву не стоит, намекая на нетрадиционную ориентацию лидера Queen.
Читайте также: «С Зеленской сняла»: Ёлку и Джамалу высмеяли за гардероб.
Павел Зибров — украинский певец и композитор, автор песен, имеет статус народного артиста Украины. Первая супруга артиста работала преподавателем и ушла от него к своему студенту. Со второй женой Мариной исполнитель живет с 1994 года. В семье, помимо родной дочери, воспитывался еще приемный сын.