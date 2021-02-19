Ряд украинских телеканалов, в том числе связанных с экс-президентом Украины Петром Порошенко, похожи на «доску грязи», на которой «пишут матерные слова», считает советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина 18 февраля

«Я пока совершенно не вижу связи между закрытыми каналами Медведчука и теми же каналами "Прямой", "5 канал", "Наш" и так далее. Да, идеологически эти каналы выглядят очень странно, особенно каналы из пула Порошенко», — сказал Подоляк.

По мнению советника, они больше напоминают «доску грязи в каком-нибудь спальном районе, на которой каждый пишет какие-то матерные слова».

«К сожалению, есть аудитория, которая это смотрит, всегда есть те, кто читает, что написано на заборе. Тем не менее, несмотря на то что это идеологически выглядит странно, политически оказывается бесполезно с точки зрения влияния на то, куда государство должно двигаться и развиваться, вообще никакого влияния не оказывает, — но это не история каналов Медведчука в любом случае», — сказал Подоляк.

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В начале месяца Зеленский ввел в действие решение СНБО о блокировке оппозиционных телеканалов. После его указа они прекратили вещание. Речь идет о «112 Украина» и региональных каналах под его логотипом, а также NewsOne.