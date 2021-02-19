Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко испугался, что по примеру оппозиционных телеканалов могут закрыть телеканал «Прямой», который принадлежал бывшему регионалу Владимиру Макеенко. Об этом 19 февраля написала депутат от «Слуги народа» Лиза Богуцкая в Facebook

«Когда-то в далёкое советское время ходила такая шутка: "брак — это документальное оформление того, что тебе и так давно принадлежит". Вчера Порошенко официально женился на "Прямом". Испугался из-за того, что на другого формального собственника могут быть наложены санкции. Обиделся на Зеленского за ментального брата — Медведчука», — написала она.

Порошенко купил телеканал «Прямой» и пригрозил Зеленскому © eurosolidarity.org

Украинские СМИ утверждают, что по этой же схеме телеканалы лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука записаны на Тараса Козака.

Кроме того, в эфире «Прямого» Порошенко пригрозил президенту Владимиру Зеленскому, что если он через СНБО отберет лицензии у канала, то закончит как экс-глава государства Виктор Янукович.

У Зеленского отметили, что каналы «Прямой» и «Наш» лишать лицензии пока не собираются. При этом на вечер пятницы Зеленский собирает СНБО с закрытой повесткой.