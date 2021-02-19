«Когда-то в далёкое советское время ходила такая шутка: "брак — это документальное оформление того, что тебе и так давно принадлежит". Вчера Порошенко официально женился на "Прямом". Испугался из-за того, что на другого формального собственника могут быть наложены санкции. Обиделся на Зеленского за ментального брата — Медведчука», — написала она.
Накануне Порошенко заявил, что купил «Прямой» канал, который и так с ним связывали.
Украинские СМИ утверждают, что по этой же схеме телеканалы лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука записаны на Тараса Козака.
Кроме того, в эфире «Прямого» Порошенко пригрозил президенту Владимиру Зеленскому, что если он через СНБО отберет лицензии у канала, то закончит как экс-глава государства Виктор Янукович.
У Зеленского отметили, что каналы «Прямой» и «Наш» лишать лицензии пока не собираются. При этом на вечер пятницы Зеленский собирает СНБО с закрытой повесткой.