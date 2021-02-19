Директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко считает, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины не будут обсуждаться вопросы медиа и информационной безопасности. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Ночь цифровых ножей по-украински: Бортник о возможной теме заседания СНБО © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По словам Бондаренко, сегодня Украине нужно решить два самых важных вопроса.

«Первый — вопрос вакцинирования: будет ли сорвана кампания по вакцинации или же произойдет ее активизация? Второй вопрос — ситуация на Юго-Востоке Украины, где вместо перемирия мы наблюдаем ситуацию "ни войны, ни мира"», — отметил он.

По мнению политолога, медиавопросы, остро стоящие сегодня на повестке дня на Украине, если и будут обсуждаться СНБО, то косвенно.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

Во вторник, 16 февраля, блогеру, лидеру «Партии Шария» Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан. По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере.

Ряд экспертов считают, что на грядущем заседании СНБО будет обсуждаться вопрос санкций в отношении телеканала экс-президента Украины Петра Порошенко «Прямой».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.